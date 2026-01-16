Se reveló que la CIA publicó un instructivo para reclutar espías en China.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos difundió un video que busca informantes en China para saber la “verdad” del país asiático.

Este es el instructivo que publicó la CIA para reclutar espías en China

Mediante su cuenta oficial, la CIA compartió una clip con un instructivo para reclutar ciudadanos chinos que sirvan como informantes.

“Este video proporciona todos los pasos para establecer un contacto seguro con la CIA. A continuación, se presentan varias consideraciones que deben tenerse en cuenta antes y durante el proceso. La CIA quiere saber la verdad sobre China y buscamos personas que la conozcan y puedan decirla”. CIA

La grabación detalla las reglas a seguir en caso de que se quiera contactar a la CIA de forma segura desde China.

Algunas de las recomendaciones que da la CIA para los espías chinos son:

Usar herramientas seguras como Tor, VPN y navegadores privados

Evitar las redes wifi públicas; utilizar canales cifrados como Telegram

Para el uso de Tor, la CIA da el paso a paso para que los informantes manden la información:

Instalar Tor, crear un correo electrónico anónimo

Visitar http://cia.gov/contact-cia y mandar la información de forma segura

Al final del polémico video, la Agencia Central de Inteligencia solicita a los ciudadanos “compartir las verdades sobre China” con el objetivo de crear un “futuro mejor”.

La grabación ha generado diversos comentarios en redes, pues los usuarios cuestionan la efectividad del mensaje de la CIA.

Pese a la controversial del instructivo de la CIA para reclutar espías en China, no es la primera vez que la agencia difunde esos videos.

La CIA dio a conocer en mayo pasado un clip en el que reclutaba funcionarios chinos con el mismo propósito .

Países como Irán y Corea del Norte también han sido parte de ese tipo de campañas de la CIA.