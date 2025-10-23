Ya hay fecha de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, Casa Blanca confirmó el día de este esperado encuentro.

La última vez que se vieron el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el mandatario de China Xi Jinping fue en el G20 de Osaka, Japón, celebrado en 2019.

Esta es la fecha en la que se reunirán Donald Trump y Xi Jinping, según la Casa Blanca

Será el próximo 30 de octubre que Donald Trump y Xi Jinping se reúnan en Gyeongju (Corea del Sur), así lo anunció la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio el anuncio en una rueda de prensa.

“El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington” Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

El encuentro entre los mandatarios se producirá en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping se produce en el marco de que se encuentran negociando un acuerdo comercial.

Este evento busca suavizar las tensiones existentes en el contexto de la confrontación económica impulsada por Donald Trump.

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, marcará el fin de la gira asiática del presidente de Estados Unidos

La reunión de Donald Trump y Xi Jinping tendrá lugar en el último día de la gira asiática del presidente de Estados Unidos .

Donald Trump partirá el viernes 24 de octubre hacia Malasia, con la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), entre el 26 y 28 de octubre.

En ese encuentro participará el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su visita, Donald Trump espera firmar un convenio comercial con Malasia y dar seguimiento a un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya.

Luego visitará Tokio para reunirse con la actual primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Finalmente pasará por Corea del Sur, donde Donald Trump asistirá a la cumbre de la APEC el 29 de octubre.

Será el primer cara a cara entre los dos mandatarios desde que Donald Trump regresó al poder en enero pasado.

El pasado 18 de septiembre, Donald Trump y Xi Jinping mantuvieron una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos.

Fue en ese momento que los dos mandatarios acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la APEC.