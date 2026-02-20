Donald Trump, presidente de Estados Unidos, realizará un nuevo viaje a China durante el mes de marzo a pesar del nuevo panorama de tensión comercial que se ha generado a nivel global.

Estados Unidos y China (Michelle Rojas / SDPnoticias)

El reporte fue confirmado por la agencia AFP que citó a funcionario anónimo de la Casa Blanca, y de quien resaltó, aseguró que el viaje se realizará el 31 de marzo.

El viaje en el que se espera que Trump se reúna una vez más con su homólogo el presidente de China, Xi Jinping, se efectuaría pese a la alza en la tensión comercial internacional.

Trump viajará otra vez a China pese a alza en tensiones

El 20 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a importaciones internacionales.

En consecuencia, la corte anuló la aplicación de la medida comercial, ante lo cual el mandatario respondió con un anuncio de nuevos aranceles del 10%, tensando una vez más el panorama comercial.

A pesar del panorama de tensión global, de forma paralela se reveló que Trump va a llevar a cabo un nuevo viaje a China, una de las naciones que más ha sido golpeada por los aranceles de Estados Unidos.

Donald Trump viajará a China (DILARA IREM SANCAR / Anadolu via AFP)

Sobre el viaje, la agencia de noticias AFP refirió que un funcionario de la Casa Blanca que solicitó su anonimato, confirmó que el viaje a China se llevará a cabo el último día de marzo.

De la misma forma, el reporte establece que se tiene planeado que el presidente permanezca en territorio chino por un periodo de 3 días, ya que la visita concluirá el 2 de abril.

A pesar de que en las versiones no se hace mención de la agenda que sostendrá Trump en su viaje, se prevé que durante su estancia en el gigante asiático sostenga una reunión con Xi Jinping.

Trump se reunirá con Xi Jinping en viaje a China

Al darse a conocer que Donald Trump realizará un nuevo viaje a China a finales de marzo, circularon reportes en los que se indica que por ser un encuentro oficial, se reunirá con Xi Jinping.

Con respecto a ello, la información establece que en la reunión los presidentes abordarán el tema de la tregua que pactaron en el 2025 con el fin de evitar una drástica escalada en los aranceles recíprocos.

Trump busca acuerdo comercial con Xi Jinping: viajará a China a inicios de 2026 (Eduardo Díaz)

Cabe destacar que en octubre del 2025 se realizó el último encuentro cara a cara entre Trump y Xi Jinping, en el que acordaron que la próxima reunión que sostendrían se celebrará en Beijing.