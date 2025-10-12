Después de que Donald Trump asegurara mantener el arancel a China del 100%, el país amenazó con tomar represalias.

Este domingo 12 de octubre, China aseguró que no retrocederá ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, e insistió en resolver las diferencias con negociaciones y no amenazas.

China no quiere una “guerra arancelaria”, pero no le teme a Estados Unidos

China se ha pronunciado ante las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles del 100% al país.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio de China, su postura es consistente: “No queremos una guerra arancelaria, pero no le tememos”.

“Recurrir a amenazas de aranceles elevados no es la forma adecuada de relacionarse con China. Si Estados Unidos insiste en actuar unilateralmente, China tomará con firmeza las medidas correspondientes para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses. Nuestra posición respecto a una guerra arancelaria es clara: no la queremos, pero no le tememos”. Portavoz del gobierno de China

Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China (Susan Walsh / AP)

Esta repuesta se da dos días después de que Trump amenazara con aumentar los impuestos sobre las importaciones de China a partir del 1 de noviembre.

En respuesta a las nuevas restricciones chinas sobre la exportación de minerales de tierras raras, material clave para muchos productos de consumo y militares.

Por lo que esto amenaza con impedir una futura reunión entre Donald Trump y Xi Jinping y poner fin a la guerra arancelaria.