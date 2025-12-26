A una semana de que Washington vendiera armas a gran escala a Taiwán, China está castigando a Estados Unidos, algo que no le gustará a Donald Trump.

Este 26 de diciembre, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, se informó sobre la sanción a 20 empresas estadounidenses relacionadas con la defensa así como a 10 ejecutivos.

De acuerdo con el decreto que entra en vigor este viernes, esta transacción “violó el principio de una sola China y los tres Comunicados Conjuntos China-Estados Unidos”.

Asismismo interfiere en asuntos internos de China, socavando su soberanía e integridad territorial.

Por lo que conforme a los artículos 3, 4, 5, 6, 9 y 15 de la Ley de la República Popular China conforme a las Sanciones Extranjeras, se toman medidas contras el ejército estadounidense y empresas relacionadas.

Empresas estadounidenses sancionadas:

Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services Boeing en St. Louis Gibbs & Cox, Inc. Advanced Acoustic Concepts VSE Corporation Sierra Technical Services, Inc. Red Cat Holdings, Inc. Teal Drones, Inc. ReconCraft High Point Aerotechnologies Epirus, Inc. Dedrone Holdings Inc. Area-I Blue Force Technologies Dive Technologies Vantor Intelligent Epitaxy Technology, Inc. Rhombus Power Inc. Lazarus Enterprises Inc.

Propiedades (muebles e inmuebles) así como sus activos dentro de China, han sido congelados. Aunado a esto, personas físicas y morales, dentro del territorio, tienen prohibido cooperar y realizar transacciones con éstas.

Ejecutivos estadounidenses sancionados:

Palmer Luckey, fundador de Anduril Industries John Cantillon, vicepresidente de L3Harris Technologies, Inc., y director de contabilidad de L3Harris Maritime Services. Michael J. Carnovale, presidente y director ejecutivo de Advanced Acoustic Concepts John A. Cuomo, presidente y director ejecutivo de VSE Corporation Mitch McDonald, presidente de Teal Drones, Inc. Anshuman Roy, fundador y director ejecutivo de Rhombus Power Inc. Dan Smoot, presidente y director ejecutivo de Vantor Aaditya Devarakonda, director ejecutivo de Dedrone Holdings Inc. Ann Wood, presidenta de High Point Aerotechnologies Jay Hoflich, cofundador y director ejecutivo de ReconCraft

Además de sus propiedades y activos dentro de China, no podrán realizar transacciones y tampoco se permitirán actividades entre ellos.

Así como una vez que salgan de China, se les negará la entrada al igual que no tendrán paso en Hong Kong y Macao.

En respuesta al último anuncio de Estados Unidos sobre ventas de armas a gran escala a la región china de Taiwán, China toma contramedidas para sancionar 20 empresas estadounidenses y 10 altos ejecutivos que han participado en el suministro de armas a Taiwán. https://t.co/itWFEU5Fph — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) December 26, 2025

Estados Unidos vende armamento a Taiwán

Hasta el momento de redactar esta nota, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 79 años de edad, no ha reaccionado a las sanciones impuestas de China.

La acción que tensa la relación entre ambas naciones se llevó a cabo días atrás. Estados Unidos vendió a Taiwán un paquete de armas valorado en más de 10 mil millones de dólares (más de 179 millones de pesos).

Lo que desató el enojo de China, quien entre palabras ha dejado claro que Taiwán le pertenece y, por tanto, debe mantenerse bajo su control.