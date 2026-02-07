El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría encabezar una serie de despidos masivos de trabajadores federales, gracias a una nueva norma que pone en riesgo hasta a 50 mil empleados.

Esta reforma que lleva por nombre “Schedule F”, busca principalmente despedir a aquellos trabajadores federales que socaven las prioridades del presidente Donald Trump.

No obstante, la norma no será aplicada de manera inmediata, toda vez que la iniciativa será examinada por un juez federal.

50 mil trabajadores federales quedarían vulnerables ante Donald Trump

La administración de Donald Trump, a través de la Office of Personnel Management (OPM), emitió una nueva norma que cambia cómo se clasifica a algunos empleados federales.

Es decir, se buscará crear una nueva categoría de empleo llamada “Schedule Policy/Career” que implica que hasta 50 mil empleados pierdan varias de sus protecciones laborales tradicionales.

Esto haría más fácil que miles de trabajadores federales sean despedidos, porque la norma puede debilitar protecciones históricas del servicio civil y limita los mecanismos de denuncia interna.

Su promulgación ha generado una fuerte reacción de sindicatos, legisladores y organizaciones civiles, los cuales advierten sobre una posible politización de la burocracia federal.

Los recursos para detener la norma se reanudarán en los próximos días, dijo Skye Perryman, de Democracy Forward, uno de los grupos detrás de la demanda.