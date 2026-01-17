El vicejefe de gabinete del presidente Donald Trump, Stephen Miller, ha intensificado las advertencias de Estados Unidos al afirmar que Dinamarca no puede defender a Groenlandia.

“Dinamarca es un país diminuto con una economía y un ejército diminutos. No pueden defender Groenlandia"

Incluso, al ser cuestionado sobre el futuro de Groenlandia en entrevista con Fox News, Stephen Miller sostuvo que Dinamarca ha “fallado” en proteger la isla, por lo que ahora no tiene derecho a controlarla.

Sus comentarios surgen en medio de las presiones del presidente Donald Trump para que Groenlandia, rica en minerales y con una posesión estratégica, quede bajo el control de Estados Unidos.

Stephen Miller (Evan Vucci / AP)

Estados Unidos considera injusto que Dinamarca gobierne en Groenlandia

Durante la misma transmisión en vivo, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca aseguró que, según todas las leyes que han existido durante 500 años, para controlar un territorio hay que poder defenderlo, mejorarlo y habitarlo.

En ese sentido, Stephen Miller señaló que Dinamarca “ha fracasado” en cumplir con todos esos requisitos para poder gobernar en Groenlandia, valiéndose únicamente en la defensa que le proporciona Estados Unidos.

Quieren que gastemos miles de millones de dólares defendiendo un territorio para ellos. Es un acuerdo injusto.

Stephen Miller añadió que es “injusto para los estadounidenses” no tener control sobre Groenlandia, a pesar de que los norteamericanos han “derramado sangre” y subsidiado la defensa europea durante generaciones.

En declaraciones pasadas, el funcionario ha advertido que Estados Unidos no descarta el uso de fuerza para anexar la región y que, en caso de hacerlo, “nadie va a pelear con Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”.