Estados Unidos minimizó el envío de tropas de la OTAN a Groenlandia.

Pese al despliegue militar que anunció Dinamarca en Groenlandia, Estados Unidos considera que no tendrá problemas para llevar a cabo sus objetivos.

Este jueves 15 de enero, la Casa Blanca expresó que el envío de tropas a Groenlandia de la OTAN no afecta el plan de Donald Trump de controlar la isla.

Mediante una conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó:

“No creo que la presencia de tropas en Europa influya en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni que afecte en absoluto a su objetivo de adquirir Groenlandia.” Karoline Leavitt

Las declaraciones de Leavitt ocurren luego de que Dinamarca anunciara el aumento de militares en Groenlandia.

A Dinamarca se han sumado miembros de la OTAN como Suecia, Noruega y Alemania, quienes también mandarán tropas.

En medio del clima de tensión, el pasado 14 de enero, JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, y Marco Rubio, secretario de Estado, se reunieron en la Casa Blanca con:

Lars Løkke Rasmussen, Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca

Vivian Motzfeldt, Ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia

Dinamarca y Groenlandia sostienen reunión en la Casa Blanca (Mads Claus Rasmussen / EFE)

Durante la reunión se acordó la creación de un grupo de trabajo; ambos cancilleres expresaron que servirá para tratar las discrepancias que tienen actualmente con Estados Unidos.

Karoline Leavitt expresó que la reunión con ministros de Dinamarca y Groenlandia fue “buena”.

La portavoz también dijo que se mantendrá conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia cada “dos o tres semanas”.

Pese a todo, Leavitt no quitó el dedo del renglón indicando que Donald Trump tiene como prioridad adquirir Groenlandia .