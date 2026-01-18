El Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) firmaron un acuerdo comercial histórico este sábado 17 de enero para crear un frente común al proteccionismo.

La información señala que este acuerdo permitirá que los 31 países, que integran la UE y el Mercosur, comiencen a reducir gradualmente los aranceles para el 90% de sus productos.

UE y Mercosur firman acuerdo comercial histórico (Jorge Saenz / AP)

UE y Mercosur crean frente común y firman acuerdo comercial histórico para el proteccionismo

Tras más de 25 años de negociaciones, UE y Mercosur firmaron un acuerdo histórico en materia de libre comercio y, aunque aún no entra en vigor, está marcado por el alza del proteccionismo.

Las negociaciones entre UE y Mercosur se extendieron por muchos años debido a las diferencias e intereses de ambos bloques. Sin embargo, el proteccionismo derrumbó esta barrera, pues les preocupa:

Guerra comercial con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca

Incremento de la dependencia de China

Impactos de los conflictos bélicos en Ucrania y Medio Oriente

El acuerdo es el parteaguas para que miembros de la UE y el Mercosur reduzcan o eliminen gradualmente sus aranceles en el 90% de sus importaciones y exportaciones.

UE y Mercosur firman acuerdo comercial histórico (Jorge Saenz / AP)

Cabe mencionar que esta condición arancelaria aplicará para todos los países que forman parte de los bloques que firmaron el acuerdo; estos son:

Países del Mercosur

Argentina Brasil Paraguay Uruguay En proceso de adhesión: Bolivia

Países de la Unión Europea