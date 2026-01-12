Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, continúan, Miguel Díaz-Canel, presidente cubano asegura que no hay diálogo con el país americano.

Después de las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre el petróleo que recibía Cuba de Venezuela y que esta importación ya no la permitiría, las reacciones comenzaron.

Cabe recordar que la administración Trump sustrajo a Nicolás Maduro, ex presidente de Venezuela, de su país para llevarlo a una Corte en Estados Unidos y comenzó negociaciones acerca del petróleo venezolano con funcionarios de Maduro y Chavismo.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba asegura que no hay diálogo con Estados Unidos

A través de redes sociales, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba siguió la conversación en torno a las declaraciones de Trump acerca del petróleo que recibe su país.

De acuerdo con el presidente de Cuba, asegura que no hay diálogo directo con Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio.

Pese a esto, Miguel Díaz-Canel resaltó la disposición que ha tenido el Gobierno cubano a un diálogo serio responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos.

Así como el actual con "bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a su independencia“, resaltó.

También en estas declaraciones, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el “origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano”.

Incluso dijo que ellos son víctimas “del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami.”.

En este tema, el presidente cubano declaró que “existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente”.

Lo que se demuestra a través de la historia, “en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”.