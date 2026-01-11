La reciente advertencia de Donald Trump a Cuba comienza a generar tensión con México por envío de petróleo.

A través de su red social Truth Social, Donald Trump aseguró que Cuba ya no recibiría petróleo ni dinero de Venezuela y les pidió negociar.

Además, Trump aseguró que tras la sustracción de Nicolás Maduro de Venezuela, el país latinoamericano ya no necesita la protección cubana, debido a que cuenta con el respaldo estadounidense.

Señalan tensión con México tras amenazas de Trump por petróleo en Cuba

A través de redes sociales, diferentes usuarios en X señalaron de una posible tensión entre México y Estados Unidos tras las amenazas de Donald Trump a Cuba por el petróleo de Venezuela.

Periodistas también se unieron a estos señalamientos, mientras que otros usuarios consideraron que México debe empezar a tomar decisiones alrededor de su petróleo y Estados Unidos.

Trump amenaza con cortar a Cuba el dinero y petróleo venezolano (Yazmín Betancourt)

En una de sus conferencias mañaneras del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum había revelado la razón por la que México enviaba desde hace varios años petróleo a Cuba.

Incluso, recordó que han existido contratos con la isla, así como también las razones humanitarias para el envío de este hidrocarburo.

Recordó además que en la época del expresidente Enrique Peña Nieto, se condonó una deuda que se tenía con Cuba.

Asimismo, aclaró que actualmente México no envía más petróleo a Cuba que el que se ha enviado históricamente .

Y sostuvo que el envió de petróleo de México a Cuba es parte de la ayuda humanitaria que se ofrece a la isla.

Adicionalmente, Sheinbaum reconoció que con la situación actual que se vive en Venezuela en contexto de su petróleo y la invasión militar de Estados Unidos, México se ha vuelto el proveedor más importante de petróleo para Cuba.

“No está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envió particular durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto por ejemplo se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envió histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano y ahora es parte de la ayuda humanitaria (…) con la situación actual de Venezuela, evidentemente México se vuelve un proveedor importante, antes era Venezuela, pero es parte de lo que históricamente se envía” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México