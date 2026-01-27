China aumenta la tensión con Estados Unidos y lo insta a levantar de inmediato las sanciones en contra de Cuba.

Ante las amenazas de Estados Unidos, China se compromete a dar “apoyo y asistencia” a Cuba.

China exige a Estados Unidos el fin del bloqueo a Cuba

China desafía a Estados Unidos y rechaza las sanciones económicas impuestas a Cuba y le exige a Donald Trump levantar las sanciones y el embargo contra la isla.

China aumenta la tensión con Estados Unidos y exige el fin de sanciones a Cuba (@SpoxCHN_LinJian / X )

El vocero del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, acusó a Estados Unidos de privar al pueblo cubano de su “derecho a la supervivencia y al desarrollo”.

“Pedimos a la parte estadounidense que deje de privar al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo, que ponga fin al bloqueo y a las sanciones contra Cuba” Guo Jiakun, vocero del Ministerio de Exteriores chino

Guo Jiakun destacó que Pekín se encuentra preocupado ante las medidas de Estados Unidos, por lo que instó que estas deben de terminar de inmediato.

Consideró que estas sanciones a Cuba solo “violan el derecho internacional” y “socavan la paz y la estabilidad regional”.

China promete “apoyo y asistencia” a Cuba ante las amenazas de Estados Unidos

China aseguró que seguirá prestando apoyo a Cuba ante un posible endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

“China seguirá brindando apoyo y ayuda a Cuba dentro de sus capacidades, y creemos que bajo el liderazgo del Partido Comunista y el Gobierno cubanos, el pueblo podrá superar sus dificultades temporales” Guo Jiakun, vocero del Ministerio de Exteriores chino

El 20 de enero de 2026, China aprobó una ayuda de emergencia que incluye 80 millones de dólares en asistencia financiera y un donativo de 60.000 toneladas de arroz.

Las declaraciones de China se producen después de que el Gobierno cubano denunció un endurecimiento del embargo estadounidense, especialmente en el ámbito energético.

Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y frecuentes apagones.

Autoridades cubanas atribuyen los problemas en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

Por su parte Estados Unidos ha dejado claro que busca asfixiar las fuentes de ingresos del régimen cubano y acelerar el fin del control militar sobre la economía de la isla.

Donald Trump conminó a Cuba a aceptar, “antes de que sea demasiado tarde”, un “acuerdo”.

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡nada!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El medio Politico informó que la Administración del presidente Donald Trump prepara un bloqueo total a las importaciones de petróleo hacia Cuba.

Esto como parte de un paquete de medidas para debilitar financieramente al aparato militar y empresarial controlado por el general Raúl Castro y el conglomerado GAESA.