El gobierno de Cuba manifestó que se encuentra preparando a sus fuerzas armadas ante un posible ataque de Estados Unidos.

En entrevista para el medio Meet the Press de NBC, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, explicó que Cuba se prepara para cualquier escenario ante el panorama mundial actual.

Cuba está lista para “movilizar a sus tropas” en caso de ataque de Estados Unidos, asegura Fernández de Cossío

Carlos Fernández de Cossío afirmó que las fuerzas militares de Cuba se encuentran realizando maniobras de preparación ante la posibilidad de un eventual ataque de Estados Unidos.

Según indicó que funcionario, estas acciones tienen el principal objetivo de salvaguardar la soberanía nacional de la isla frente a posibles agresiones externas.

Señaló que Cuba “sería ingenua” al ignorar el panorama mundial que ha puesto en alerta a su capacidad defensiva, pero reiteró que no existen elementos que hagan pensar que esto pudiera ocurrir en un futuro cercano.

Al ser cuestionado sobre qué tipo de preparación realiza Cuba para defenderse de un posible ataque desde Estados Unidos, Fernández de Cossío indicó que sus tropas “están listas para movilizarse”, sin añadir más detalles acerca de este tipo de preparación militar.

Fernández de Cossío reiteró que no existe justificación alguna para que Estados Unidos pudiera atacar la isla, aunque se encuentran, como “históricamente lo han hecho”, en caso de que estas amenazas se convirtieran en una realidad.