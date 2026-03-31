El buque ruso Anatoly Kolodkin llegó a Cuba con 100 mil toneladas de petróleo en medio de la crisis energética que enfrenta el país, que ha provocado apagones y escasez de combustible.

De acuerdo con reportes, el petrolero ruso transporta cerca de 700 mil barriles de crudo ruso, es decir unas 100 mil toneladas de petróleo convirtiéndose en el primer gran envío a Cuba tras meses tras el bloqueo energético impulsado por Estados Unidos.

Cuba recibe petróleo ruso en plena crisis energética; Estados Unidos lo permitió

A pesar de las sanciones contra el buque de Rusia y la presión contra el gobierno de Cuba, Estados Unidos autorizó la entrada del cargamento ruso de petróleo por razones humanitarias ante la crisis en la isla.

La embarcación de Rusia llegó al puerto de Matanzas, el principal centro de almacenamiento de combustible de Cuba, donde el petróleo comenzará a procesarse para abastecer electricidad, transporte y servicios básicos.

Por su parte, la administración de Donald Trump ha señalado que estas decisiones se evaluarán “caso por caso”, dejando claro que no representa un cambio general en su política hacia Cuba.

Crisis energética en Cuba empeora sin petróleo

Cabe recordar que Cuba atraviesa una grave escasez de combustible desde hace meses, lo que ha provocado diversas afectaciones como:

Apagones prolongados

Afectaciones en hospitales

Caos en el transporte

Problemas en la producción de alimentos

Cuba depende en gran medida del petróleo importado, por lo que la interrupción de suministros, principalmente desde Venezuela, lo ha llevado al límite.

El envío ruso representa un alivio temporal, pero no resuelve el problema de abastecimiento de petróleo en Cuba, por lo que la crisis podría continuar en las próximas semanas.