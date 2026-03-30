La llegada de un buque petrolero ruso a Cuba la crisis energética de la isla, reitera el apoyo del Kremlin pese a las presiones de Estados Unidos.

Este lunes 30 de marzo, un buque con alrededor de 100 mil toneladas métricas de crudo arribó a territorio de Cuba, convirtiéndose en el primer suministro de petróleo en más de tres meses, en medio de apagones y escasez de combustible.

Petrolero ruso llega a Cuba y Kremlin promete más apoyo ante crisis energética

De acuerdo con autoridades rusas, el envío del petróleo a Cuba, forma parte de su compromiso con La Habana para garantizar el abastecimiento energético, incluso ante el endurecimiento del bloqueo estadounidense.

El petrolero, identificado como Anatoly Kolodkin, transporta más de 700 mil barriles de crudo y llegó al puerto de Matanzas tras zarpar desde Rusia a inicios de marzo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Moscú mantendrá su ayuda a la isla de Cuba y aseguró que este tipo de envíos continuarán para mitigar la crisis.

Incluso, señaló que el tema fue discutido previamente con autoridades estadounidenses, en un contexto de tensiones geopolíticas y restricciones al suministro energético.

Puesa cabe recordar que Cuba enfrenta una severa crisis energética tras la interrupción del suministro de petróleo, lo que ha derivado en apagones constantes y afectaciones a servicios básicos.

La situación de Cuba se agravó luego de que Estados Unidos endureciera las sanciones y bloqueara envíos de combustible hacia la isla, en una estrategia de presión política.

De momento, el envío de petróleo ruso representa un alivio temporal para el sistema eléctrico cubano, aunque expertos advierten que no resuelve de fondo la crisis de Cuba.