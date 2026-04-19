En una nueva escalada de tensión internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de violar el acuerdo de alto al fuego y de provocar nuevos incidentes en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Las declaraciones del mandatario a través de su red social Truth Social, generaron preocupación en los mercados internacionales debido al posible impacto en el comercio global y en los precios de la energía.

Donald Trump acusa ataques de Irán en el Estrecho de Ormuz

Donald Trump condenó que fuerzas iraníes realizaran ataques armados recientes en el Estrecho de Ormuz, los cuales calificó como una “violación total” a los acuerdos de cese al fuego vigentes.

Según el presidente estadounidense, las agresiones habrían estado dirigidas contra un buque francés y un carguero del Reino Unido, situación que Washington interpreta como una amenaza a la seguridad marítima internacional.

Donald Trump anuncia negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán

Pese al aumento de la tensión, Trump informó que representantes de Estados Unidos viajarán a Islamabad, Pakistán, para sostener negociaciones de emergencia con Irán el próximo lunes 20 de abril.

“Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable”, afirmó el mandatario, quien insistió en que aún existe una oportunidad para alcanzar un acuerdo diplomático.

El diálogo en Pakistán podría ser clave para definir el rumbo del conflicto y la estabilidad en Medio Oriente.

Estados Unidos e Irán avanzan en conversaciones en Islamabad (Eduardo Díaz SDP )

Trump asegura pérdidas millonarias para Irán por bloqueo marítimo

Uno de los puntos más polémicos del mensaje fue la referencia al cierre del Estrecho de Ormuz. Mientras Irán ha planteado restricciones en esa vía estratégica, Trump afirmó que las medidas impulsadas por Estados Unidos ya afectan severamente a la economía iraní.

De acuerdo con sus declaraciones, Irán estaría perdiendo hasta 500 millones de dólares diarios.

Además, aseguró que parte del flujo comercial marítimo se está redirigiendo hacia terminales ubicadas en Texas, Luisiana y Alaska.

Donald Trump amenaza a Irán con atacar infraestructura estratégica

Trump también endureció su postura al advertir posibles acciones militares si no se logra un acuerdo en las próximas negociaciones.

Entre las posibles medidas mencionó:

Cierre total de plantas de energía en Irán

Destrucción de puentes estratégicos

Operación militar rápida contra objetivos del régimen iraní

“Caerán rápido, caerán fácilmente”, declaró el presidente al referirse a una eventual ofensiva.

La comunidad internacional mantiene atención total sobre el próximo encuentro en Pakistán, ya que podría definir si se reduce la tensión entre Estados Unidos e Irán o si el conflicto escala a una nueva fase con consecuencias económicas y militares para todo el mundo.