El régimen de Irán restableció un bloqueo total en el estrecho de Ormuz, revirtiendo una breve apertura de esta vía marítima esencial.

Esto luego de que acusan que Estados Unidos no levantó el bloqueo naval impuesto a los buques y puertos iraníes.

Irán restableció un bloqueo total en el estrecho de Ormuz tras bloqueo de Estados Unidos

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informaron que se volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras bloqueo de Estados Unidos.

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz tras bloqueo de Estados Unidos (@SputnikMundo / X )

A través de un comunicado, Irán justificó esta medida como una represalia a Estados Unidos por no levantar el bloqueo impuesto a buques y puertos iraníes.

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Se resaltó que Terán había autorizado previamente el paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” durante las negociaciones.

Pero en menos de 24 horas de anunciar la reapertura del estrecho de Ormuz esta medida se revocó por la continuidad del bloqueo estadounidense, algo que considera Irán como un incumplimiento por parte de Washington.

Es por ello por lo que Irán declaró el estrecho de Ormuz completamente cerrado hasta que se levante el bloqueo estadounidense a los puertos y buques iraníes.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, resaltó la Guardia Revolucionaria Iraní.

Irán amenaza con atacar cualquier embarcación que quiera cruzar el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria ha advertido que cualquier embarcación que intente cruzar será considerada un objetivo militar, por lo que sería atacada.

“Advertimos que ningún buque, sea cual sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”, según un comunicado publicado en Sepah News.

Lo que ya ha provocado incidentes armados y el desvío de numerosos buques.

Sin embargo, Donald Trump señaló que el estrecho de Ormuz sigue abierto.

“Querían volver a cerrar el estrecho. Ya saben, tal como han venido haciendo durante años; pero no pueden chantajearnos” Donald Trump

Esta escalada de tensión ocurre en un momento crítico, amenazando la estabilidad de los mercados energéticos globales y la continuidad de una frágil tregua en Medio Oriente.

Cabe recordar que el estrecho de Ormuz es una de las principales rutas energéticas, por donde transita el 20% del petróleo mundial.