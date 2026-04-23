El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su red social Truth Social que dio instrucciones a la Armada estadounidense para disparar y destruir cualquier embarcación, “por pequeña que sea”, que coloque minas en el Estrecho de Ormuz.

“He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del Estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna.” Donald Trump

En su mensaje, Trump sostuvo que no debe haber “vacilación alguna” y afirmó que los dragaminas de Estados Unidos ya operan en la zona del Estrecho de Ormuz.

Además, el mandatario estadounidense indicó que ordenó intensificar estas actividades “tres veces más”, en medio de la tensión con Irán.

Trump ordena hundir embarcaciones y reforzar control en el Estrecho de Ormuz (@realDonaldTrump​ / Truth Social)

Trump presume control total del Estrecho de Ormuz

En otra publicación de Truth, Donald Trump afirmó que Estados Unidos tiene “control total” del Estrecho de Ormuz y que ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de su Armada.

Incluso Trump señaló que el paso marítimo está “sellado herméticamente” hasta que Irán alcance un acuerdo.

“¡A Irán le está costando muchísimo decidir quién es su líder! ¡Simplemente no lo saben! La lucha interna entre los “intransigentes”, que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla, y los “moderados”, que no son nada moderados (¡pero están ganando respeto!), ¡es una locura! ” Donald Trump

Trump también describió un escenario de conflicto interno en Irán, al referirse a una disputa entre “intransigentes” y “moderados”, asegurando que los primeros han perdido terreno mientras los segundos “están ganando respeto”.

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más estratégicos para el comercio global de petróleo, por lo que cualquier medida militar o bloqueo podría tener repercusiones económicas y geopolíticas de gran alcance a nivel internacional.

“Tenemos el control total del Estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos. Está “sellado herméticamente” hasta que Irán logre llegar a un acuerdo.” Donald Trump