Luego de 2 semanas en las que permaneció cerrado por el conflicto con Israel, el gobierno de Irán abrió el estrecho de Ormuz, acción que provocó un desplome en los precios del petróleo.

Al respecto, se indica que la apertura por la que el gobierno de Estados Unidos presionó de forma insistente ocasionó que el barril de crudo cayera a los 90 dólares por unidad.

Con lo ocurrido en los mercados, analistas han señalado que además de la apertura del Estrecho de Ormuz, otros elementos vinculados al conflicto en Medio Oriente permitieron la reducción de los precios.

Apertura de Ormuz alivia tensiones y baja precios de petróleo

Como parte del alto al fuego que se acoró con las autoridades de Líbano, el gobierno de Irán declaró el viernes 17 de abril la reapertura oficial del Estrecho de Ormuz.

Uno de los efectos inmediatos de la acción se vio en el mercado del petróleo, pues los principales índices del mundo registraron caídas por las que la mayoría de barriles se venden en 90 dólares:

El barril de petróleo Brent se desplomó más de un 9 % hasta ubicarse por encima de los 90 dólares

El barril de crudo del mar del Norte se ubicó en en 90,38 dólares

El barril de West Texas Intermediate que cayó hasta un 11.11% y se vende en 84 dólares

El barril de Dubái Crude cayó alrededor de 10% y se vendió en 85 dólares

Se debe resaltar que ante el estallido del conflicto entre Israel e Irán por el que se cerró el Estrecho de Ormuz, los precios del crudo se dispararon hasta en un 50% más durante el mes de marzo.

Barril de petróleo (Tomada de The Independent)

¿Por qué cayeron los precios del petróleo con la apertura de Ormuz?

Al confirmarse el efecto positivo para los mercados con la apertura de Ormuz, analistas indican que se han registrado distintas reacciones favorables que provocaron la caída de los precios del petróleo: