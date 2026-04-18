Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz fortaleció su relación con su homólogo de China, Xi Jinping.

Incluso, Donald Trump adelantó que por la reapertura de Ormuz sostendrá una reunión con Xi Jinping, proyectando que la cumbre bilateral ocurra en Pekín.

Trump adelanta “histórico” encuentro con Xi Jinping tras la reapertura de Ormuz

Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente Trump aseguró que la reapertura de Ormuz dejó muy satisfecho y le ayudó para fortalecer su relación con su homólogo Xi Jinping.

Esto debido a que la noticia fue recibida con gran entusiasmo por el gobierno de China, dada su relevancia crítica para el flujo global de recursos energéticos.

Ante ello, el mandatario estadounidense adelantó que viajará a China, en donde sostendrá un encuentro “especial y potencialmente histórico” con Xi Jinping.

Presumiblemente el encuentro ocurrirá entre el 14 y 15 de mayo de 2026, fecha en que la Casa Blanca programó un viaje de Trump a China.

En su mensaje, el republicano se dijo ilusionado por reunirse con Xi Jinping, pues aseguró que ambos mandatarios “lograrán mucho”.

Trump afirma que la reapertura de Ormuz fortaleció su relación con Xi Jinping (Captura)

Cabe señalar que China mantuvo un alto interés en mantener abierto el estrecho de Ormuz, ya que aproximadamente el 50% de sus importaciones de petróleo transitan por este punto geográfico.

En tanto, el gobierno de Irán continúa retirando las minas que colocó en Ormuz, situación que Estados Unidos sigue de cerca como parte del acuerdo de alto al fuego.