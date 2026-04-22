El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió el 22 de abril de 2026 que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras continúe el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos, al que calificó como un acto de guerra.

“La reapertura del estrecho de Ormuz no es posible si se incumple de forma flagrante el alto el fuego” Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán

Sus declaraciones se alinearon con la postura del canciller Abbas Araqchi y se dieron en medio de negociaciones de paz en Islamabad.

Aunque Donald Trump extendió el alto al fuego, insistió en mantener el bloqueo marítimo, lo que mantiene tensas las relaciones bilaterales y frena avances hacia un acuerdo definitivo.

Donald Trump dice estar ganando guerra contra Irán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Irán no piensa ceder ante presión de Estados Unidos en medio de negociaciones

En sus declaraciones, Qalibaf advirtió que Estados Unidos e Israel no lograrán sus objetivos por medio de la intimidación constante.

Agregó que no han logrado nada por medio de la agresión militar, adelantando que la única forma de avanzar en medio de las negociaciones de paz y bloqueos es “aceptar los derechos de la nación iraní”.

Este mensaje surge en medio de los intentos por volver a las negociaciones en Islamabad para un alto definitivo en la guerra Irán y Estados Unidos.

Desde ambos frentes hay declaraciones contradictorias, pues mientras Trump asegura tener la guerra más que ganada, desde Irán insisten en que no aceptarán las demandas deñl republicano.

Hasta el momento no hay una fecha pactada para que las delegaciones lideradas por JD Vance y Qalibaf vuelvan a reunirse con nuevas propuestas de negociación.

Por lo pronto, lo único claro siguen siendo las amenazas constantes desde ambas partes.