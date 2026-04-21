Lufthansa anunció la cancelación de 20 mil vuelos de corta distancia entre mayo y octubre de 2026, como medida para enfrentar el aumento del precio del petróleo.

El recorte, que representa 120 vuelos diarios y un ahorro de 40 mil toneladas métricas de combustible, afectará principalmente rutas desde Múnich y Frankfurt consideradas poco rentables.

La decisión se da en el contexto de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, que ha disparado los costos en la industria aérea.

Reduce Lufthansa operaciones ante el aumento del precio del petróleo

Lufthansa anunció que cancela 20 mil vuelos de corta distancia entre mayo y octubre 2026, con el objetivo de ahorrar ante el alto precio del petróleo.

Esto representa que Lufthansa dejará de realizar 120 vuelos diarios y un ahorro de 40 mil toneladas métricas de combustible.

Lufthansa (Especial)

De acuerdo con la aerolínea alemana, suspenderá aquellas rutas desde Múnich y Frankfurt que no sean rentables por el momento.

Lufthansa detalló que dará a conocer un plan en el que incluirá ciertas optimizaciones de vuelos ahora que ha reducido operaciones durante todo el verano.

El recorte de Lufthansa significa uno de los más grandes hechos por la compañía en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Junto a Lufthansa, diversas aerolíneas se han visto forzadas a cancelar vuelos.

Algunas empresas incluso aumentaron el costo de sus tarifas como medida ante el incremento del petróleo provocado por el cierre del estrecho de Ormuz.

Tal es el caso de Delta Air Lines que confirmó que cancelará vuelos en rutas no rentables con el objetivo de recuperar un total de mil millones de dólares.

Otras aerolíneas que han realizado cambios en sus operaciones son:

Cathay Pacific

AirAsia X

Air New Zealand

EasyJet

Virgin Atlantic

Lo que ha puesto en evidencia la crisis en la industria aérea que desató el aumento del costo del petróleo por la guerra en Irán.