Donald Trump revela en Truth que Estados Unidos Interceptó un buque iraní que intentó cruzar el estrecho de Ormuz y está bajo su custodia

El presidente de Estados Unidos amenazó con sanciones por parte del Departamento del Tesoro por presuntas actividades ilegales por parte de Touska, nombre del buque iraní.

Touska quedó bajo la custodia total de Estados Unidos y están investigando su carga.

Estados Unidos intercepta buque iraní que trató de cruza el estrecho de Ormuz

El buque iraní de nombre Touska intentó pasar el bloqueo naval de Estados Unidos del estrecho de Ormuz, por lo que fue atacado casi a 275 metros de eslora y con un peso similar al de un portaaviones.

El destructor de misiles de la armada de Estados Unidos, USS Spruance, interceptó el buque en el Golfo de Oman y les ordenó que se detuvieran.

Donald Trump confirma que Estados Unidos interceptó un buque de Irán en el estrecho de Ormuz (Truth )

La tripulación iraní se negó a detenerse, por lo que la armada lo detuvo y abrió un boquete en la sala de máquinas.

Touska quedó bajo resguardo de los marines estadounidenses y Estados Unidos prevé aplicar sanciones del Departamento del Tesoro.

La incautación del buque de Irán provocó que las negociaciones con Estados Unidos se complicaran, pues se niegan a enviar negociadores a Pakistán tras el incidente.

Teherán insiste en que el bloqueo naval es un acto criminal e ilegal del “alto al fuego” de 14 días que se estableció a mediados de abril.

Irán amenaza con cerrar nuevamente el Estrecho de Ormuz si Estados Unidos continúa con su bloqueo naval (Ali Haider / EFE)

Irán amenaza a Estados Unidos tras ataque a buque en el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán amagó con lanzar una respuesta tras el ataque de Estados Unidos a uno de sus buques.

“Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán responderán pronto y tomarán medidas de represalia contra este acto de piratería armada y contra los militares estadounidenses”, escribió el portavoz iraní.