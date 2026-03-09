El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje pidiendo que no devuelvan a la selección femenina de Irán a su país natal porque morirán.

Donald Trump argumentó que si Australia no quiere darles asilo, será él quien les permita estar en Estados Unidos.

Donald Trump pide asilo para la selección femenina de Irán porque podrían ser asesinadas

En la Copa Asiática 2026, la selección femenina de Irán enfrentó a Corea del Sur, donde jugadoras mostraron desacuerdo con su país, lo que llevó a Donald Trump a pedir asilo por ellas en medio de la guerra de Irán.

A través de un post en Truth Social, el presidente de Estados Unidos externó su interés en que la selección femenina de Irán se quedara en Australia tras su petición de asilo por la protesta que hicieron en la Copa Asiática 2026.

Donald Trump calificó de un “terrible error humanitario” que Australia no diera asilo, explicando que de hacerlo serían “probablemente es que sean asesinadas” al regresar a Irán.

Por otra parte, explicó que de no ser Australia quien les de asilo, Estados Unidos accionará a favor de la selección femenina de Irán.

“Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde lo más probable es que sean asesinadas”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump pide asilo para la selección femenina de Irán. (Especial)

Pese a la controversia que esto ha generado, Australia no ha pronunciado públicamente su rechazo a las jugadores de Irán.

La protesta que la selección femenina de Irán hizo en Australia

Durante el partido de Irán contra Corea del Sur en Australia, las jugadoras de la selección del medio oriente se negaron a entonar el himno de su país como forma de protesta.

Por otra parte, aseguran que algunas de la selección femenina de Irán también hicieron gestos de SOS [auxilio] ante las cámaras, porque al terminar su jornada tendrían que volver a su país de origen.