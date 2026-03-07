A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el presidente Donald Trump afirmó que Irán se ha rendido, aunque volvió a lanzar una advertencia de ataque.

“Irán, que está siendo golpeado hasta el INFIERNO, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no les disparará más” Donald Trump

De la misma forma, el mandatario estadounidense sostuvo en su publicación que la rendición iraní, se consiguió gracias a las acciones militares que se ejecutaron en conjunto con las fuerzas de Israel.

Sin embargo, tras alardear por la decisión de deponer las armas por parte de la nación persa, Donald Trump lanzó una amenaza, pues dijo que lanzará un nuevo ataque.

Donald Trump asegura que Irán se ha rendido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en Truth Social, en el cual aseguró que ya terminó la guerra en Irán contra Israel y en el que se involucraron a otras naciones del Medio Oriente.

Al indicar que Irán “está siendo golpeado hasta el infierno y se ha disculpado“, el mandatario aseguró que el gobierno de dicho país ”ha prometido que no les disparará más".

Lo anterior, dijo, se logró gracias “al implacable ataque de Estados Unidos e Israel” e incluso dijo que ya ha recibido los agradecimientos de algunas naciones de Medio Oriente.

“Irán ya no es el “matón de Oriente Medio”, sino “EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO”, y lo será durante muchas décadas hasta que se rinda o, más probablemente, ¡colapse por completo!" Donald Trump

Luego de ello, presumió que la rendición iraní les quita su papel de “matones” en la zona y en cambio, ahora serán reconocidos como los perdedores, lo que dijo, será por muchas décadas.

Al elevar el tono de sus alardes por lo ocurrido, Donald Trump sostuvo que así será para Irán hasta que se rindan o incluso, aún más probable hasta que dicha nación llegue a su colapso.

Trump afirma que Irán ya se rindió (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Trump lanza advertencia de nuevo ataque contra Irán

A pesar de que insistió en afirmar que Irán ya se rindió, el presidente Donald Trump lanzó una advertencia sobre lanzar un nuevo ataque del que aseguró, va a ser “muy duro”.

Sobre lo anterior, el presidente de Estados Unidos refirió que “hoy” se ejecutará el nuevo golpe en represalia por el comportamiento inadecuado que dijo, tuvo la nación persa.

“¡Hoy Irán recibirá un golpe muy duro! Debido al mal comportamiento de Irán, se están considerando seriamente la destrucción completa y la muerte segura de áreas y grupos de personas que no se habían considerado como objetivo" Donald Trump

Pese a que no ahondó en mayores detalles sobre el ataque que se lanzaría, Donald Trump sí magnificó las posibles consecuencias, pues apuntó que el resultado será de destrucción y muerte.

Asimismo, sentenció que el ataque que podría ser el último que se lance en el contexto del conflicto, será dirigido a zonas y grupos que no habían sido considero como objetivos.