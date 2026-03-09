En entrevista con el canal CBS, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la guerra con Irán “podría acabar pronto”.

Donald Trump afirmó que el calendario que había previsto está “muy adelantado”, por lo que prácticamente la guerra con Irán está terminada.

Donald Trump afirma que la guerra con Irán “podría acabar pronto”

Donald Trump destacó que la guerra con Irán “podría acabar pronto” luego de los ataques que se han realizado.

El presidente de Estados Unidos subrayó que las fuerzas iraníes han quedado severamente debilitadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Sostuvo que Irán ya no tiene Marina, ni comunicaciones, ni fuerza área por lo que la guerra está prácticamente terminada.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein/AP / AP)

Asimismo, Donald Trump destacó que el conflicto de encuentra “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente para la guerra.

Y es que destacó que las operaciones militares se han desarrollado con mayor rapidez de lo previsto.

Donald Trump asegura que no tiene un mensaje para el nuevo líder iraní

Al ser cuestionado sobre el nuevo líder iraní, Donald Trump destacó que no tiene la intención de enviarle ninguna clase de mensaje.

“No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto” Donald Trump

Trump sostuvo que tenía una persona en mente para reemplazar a Mojtaba Khamenei , aunque no dio detalles sobre a quién se refería ni en qué contexto podría producirse ese cambio de liderazgo.

Cabe recordar que la Asamblea de Expertos de Irán designó al ayatolá Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre Alí Khamenei.

Tras el anuncio de Mojtaba Khamenei como nuevo líder en Irán, el Ministerio de Exteriores israelí lo calificó de “tirano” y lo acusó de perpetuar la violencia del régimen iraní.

De acuerdo con la cancillería israelí, el nuevo líder ya estaría vinculado a los episodios de violencia que marcaron el largo mandato de su padre.