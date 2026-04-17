Todd Lyons, quien se ha desempeñado como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, presentó su renuncia al cargo.

De acuerdo con los reportes, Todd Lyons envío una carta al actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en donde le informó su inesperada decisión de separarse definitivamente de su cargo al frente de ICE.

Todd Lyons dejará la dirección interina de ICE; este será su último día

Se dio a conocer que Todd Lyons dejará la dirección interina de ICE tras poco más de un año, luego de presentar su renuncia oficial ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La información señala que Lyons se mantendrá en ICE hasta el 31 de mayo de 2026, tiempo en el que la administración federal estadounidense deberá buscar a su reemplazo.

Todd Lyons, director del ICE (The Boston Globe)

Según se reveló, el funcionario alegó motivos personales para la separación del cargo, siendo el poco tiempo con su familia una de las razones para su renuncia.

Leyons fue elegido por Trump en marzo de 2025 como el encargado de implementar las más duras políticas de migración, lo que llevó a ICE a estar envuelto de diversas polémicas.

Una de ellas fue la muerte de 14 mexicanos bajo el resguardo de ICE , casos por los cuales hasta el momento el gobierno mexicano ha solicitado una explicación sobre lo que sucedió en cada situación.

¿Quiénes son los 14 mexicanos que han muerto bajo resguardo de ICE?

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmo que cuenta oficialmente con el reporte de 14 mexicanos que han muerto bajo el resguardo de ICE, luego de que el gobierno de Trump endureciera las políticas antiinmigrantes:

Avelardo Avellaneda Delgado, de 68 años. Murió el 5 de mayo de 2025 tras presuntas complicaciones médicas en un centro de Georgia Jesús Molina Veya, de 45 años. Presuntamente se quitó la vida el 7 de junio de 2025 tras su detención en Georgia Jaime Alanís García, de 56 años. Murió por herida de bala tras un operativo de ICE realizado el 12 de julio de 2025 Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años. Murió por complicaciones médicas el 31 de agosto de 2025 Óscar Rascón Duarte, de 59 años. Murió tras presentar una presunta insuficiencia respiratoria el 8 de septiembre de 2025 Silverio Villegas González, de 38 años. Murió por un disparo de un agente de ICE el 12 de septiembre de 2025 Ismael Ayala Uribe, de 39 años. Murió tras sufrir un paro cardíaco el 22 de septiembre de 2025 en un centro de California Miguel Ángel García Hernández, de 31 años. Murió tras recibir varios disparos en un centro de detención el 24 de septiembre del 2025 en Texas Leo Cruz Silva, murió el 4 de octubre de 2025 tras quitarse la vida en una prisión de Missouri Gabriel García Avilés, de 54 años. Murió tras complicaciones médicas el 23 de octubre de 2025 Heber Sánchez Domínguez, de 34 años. Murió luego de que se quitara la vida tras ser detenido el 14 de enero de 2026 Alberto Gutiérrez Reyes, de 38 años. Murió por complicaciones médicas el 27 de febrero de 2026 Royer Pérez Jiménez, de 19 años. Se quitó la vida tras ser detenido por ICE en Florida José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años. Murió por causas hasta ahora desconocidas el 25 de marzo de 2026 en California