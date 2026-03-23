Agentes de ICE fueron desplegados en al menos 13 aeropuertos de Estados Unidos para apoyar a la Administración de Seguridad de Transporte (TSA) en el manejo de largas filas, ocasionadas por la falta de personal durante el cierre parcial del gobierno.

Videos difundidos en redes sociales muestran su presencia en terminales como Atlanta y Nueva York.

De acuerdo con reportes, los agentes no realizan labores migratorias ni inspecciones de seguridad, sino que apoyan en la organización de operaciones aeroportuarias.

Agentes de ICE son desplegados en aeropuertos para apoyar al personal del TSA

En redes sociales se ha mostrado la presencia de agentes de ICE en distintos aeropuertos, siendo este despliegue una iniciativa de la administración Donald Trump para apoyar operaciones aeroportuarias durante el cierre de gobierno.

De acuerdo a los reportes, pese a la presencia de agentes de ICE en aeropuertos, no se han enfocado en problemas migratorios o en inspecciones de seguridad dentro de las terminales de los aeropuertos.

Hasta el momento y de acuerdo con los reportes, se ha revelado la presencia de los agentes de ICE en 13 aeropuertos de Estados Unidos como: