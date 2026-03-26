Un agente de ICE salvó la vida de un bebé en el aeropuerto JFK de Nueva York al aplicarle la maniobra de Heimlich cuando sufría asfixia.

El hecho quedó registrado en un video difundido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde se observa cómo el oficial actúa de inmediato tras escuchar el alboroto en la fila.

Después de dos minutos de maniobras, el bebé recuperó la respiración y el conocimiento, siendo estabilizado en el lugar gracias a la rápida intervención.

Agente de ICE salva a bebé de asfixia en aeropuerto de JFK

Un comunicado emitido del DHS junto con un video de seguridad, muestran el momento exacto en el que un agente del ICE se encuentra en el aeropuerto JFK de Nueva York apoyando en las filas de varias horas causadas por el cierre parcial del gobierno.

Sin embargo, durante un momento, un bebé perdió el conocimiento y dejó de respirar, por lo que al escuchar el alboroto, el agente de ICE se acerca y actúa de inmediato aplicando la maniobra de Heimlich.

Gracias a sus esfuerzos que duraron alrededor de dos minutos, el bebé logró respirar nuevamente y recuperar el conocimiento, siendo así salvado por el agente de ICE que operaba en el JFK en apoyo tras el cierre de gobierno de Estados Unidos.