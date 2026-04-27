El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldó la propuesta de cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a “NICE” (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas).

La razón para llamar al ICE ahora “NICE” es para obligar a los medios a llamar a los “agentes agradables”, ante la ola de críticas sobre el endurecimiento de las medidas migratorias de Trump.

ICE podría llamarse “NICE”, Trump apoya la modificación

A través de las redes sociales, una peculiar iniciativa en X ha sido bien vista por el presidente estadounidense, Donad Trump, pues el ICE podría llamarse “NICE”.

Luego de que una internauta en X público “quiero que Trump cambie ICE por NICE para que los medios tengan que decir agentes de NICE todo el día, todos los días”.

Petición que sorprendente no pasó desapercibida por Trump, tras compartir una captura de la publicación del cambio del ICE por “NICE” en su red social Truth Social.

Pues sin más Trump respondió sarcástica al cambio de nombre de ICE por “NICE”: “¡Gran Idea!!! Hazlo”.

Trump quiere que ICE se llame “NICE”… y esta es la razón (Especial )

ICE, la dependencia de Trump más criticada

Aunque la propuesta de cambiar el nombre del ICE por “NICE” es una ironía de sarcasmo, la realidad es que responde a la fuerte ola de críticas que la dependencia a manos de Trump tiene.

Pues el ICE ha mantenido un endurecimiento de sus políticas de manera estricta en la administración de Trump, la cual se ha caracterizado por el uso excesivo de fuerza en detenciones, las redadas masivas en comunidades latinas, las condiciones inhumanas en sus centros de detención y la separación de familias.