Ante las críticas constantes que se han lanzado en contra de sus operativos de detención, el ICE ordenó a sus agentes dejar de entrar a viviendas sin no tienen una orden judicial.

De acuerdo con la cadena NBC, la disposición se estableció con el fin de acallar las críticas de defensores de derechos civiles, quienes afirman que las acciones violan la Cuarta Enmienda de la Constitución.

Aunado a ello, se informó que la medida del organismo también implica que las detenciones en tribunales de migración, solo podrán aplicar a extranjeros con órdenes de deportación vigentes.

Agentes de ICE arrestan a trabajadores de un restaurante tras haber comido previamente (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Agentes de ICE ya no podrán entrar a viviendas si no tienen una orden judicial

Con el inicio del segundo periodo del gobierno del presidente Donald Trump, la política migratoria de Estados Unidos se endureció, pues se comenzó con el despliegue de ciertas medidas cuestionables.

Tal es el caso del uso de “órdenes administrativas” firmadas de forma unilateral por ICE, con la que sus agentes solían ingresar a viviendas y propiedades privadas para ejecutar revisiones y detenciones.

Sin embargo, las acciones que han sido denunciadas como actos violatorios de la Cuarta Enmienda de la Constitución federal, ya no podrán llevarse a cabo debido a una nueva orden del mismo ICE.

ICE (Archivo / AP)

Lo anterior debido a que la cadena de noticias NBC, informó que ICE ordenó a sus agentes que dejen de entrar a viviendas para realizar cateos o detenciones, si no cuentan con una orden judicial.

La nueva disposición, se indica, busca proteger la actuación de los agentes migratorios de acusaciones de violación contra los registros y confiscaciones injustificadas por parte del Gobierno.

ICE ha reducido detenciones en tribunales de migración

La orden que ICE emitió para que sus agentes dejen de entrar a viviendas sin contar con órdenes judiciales, forma parte de una serie de medidas nuevas en los protocolos de actuación.

Así ocurre debido a que en las últimas semanas, se reporta que los agentes de ICE han comenzado a reducir de manera significativa las detenciones en tribunales de migración.

Con respecto a la disposición que se puso en marcha desde febrero, se indica que los agentes solo pueden ejecutar detenciones de extranjeros que tengan órdenes de deportación vigentes.