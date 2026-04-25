Avalan Ley SB4 en Texas que autoriza detener a sospechosos de migración irregular, e incluso permite a un juez expulsarlos del país.

El quinto circuito de apelaciones de Luisiana falló a favor de Texas sobre la Ley SB4, la cual estuvo bloqueada por varios años ya que permite que policías detengan a personas que podrían tener un estatus migratorio irregular.

Texas aprueba que policías detengan a sospechosos de migración irregular

La Ley SB4 permite que policías de Texas detengan a cualquier persona de la que sospechen está de forma irregular en Estados Unidos.

Incluso, un juez puede aprobar la deportación de los sospechosos si no se comprueba su estatus migratorio en el país.

Agente de ICE dispara a migrante venezolano (Especial)

Dicha ley fue aprobada en 2023 y estuvo en pausa por la oposición de organizaciones de defensa de derechos humanos que presentaron demandas para frenarla.

La Ley SB4 tipifica como delito estatal la entrada irregular a Texas desde México sin permiso, lo cual conlleva una sentencia de hasta 6 meses de prisión o 20 años para personas reincidentes.

Organizaciones que defienden los derechos humanos de los migrantes aseguran que esta ley provoca que las autoridades puedan trabajar de forma discriminatoria contra la comunidad hispana.

Ley que SB4 fue aprobada durante el gobierno de Joe Biden

Durante la gestión de Joe Biden se aprobó la Ley SB4 durante el aumento de migración ilegal a Estados Unidos por la frontera sur.

La ley quedó bloqueada luego de que organizaciones que defienden los derechos humanos alegaran que la Ley SB4 era ilegal, ya que operaba en un terreno que es exclusivo del gobierno federal interfería con el trabajo de las autoridades.

El gobierno de Donald Trump se ha destacado por bajar el índice de migración tras aplicar medidas como arrestos masivos de migrantes.

Greg Abbott, gobernador de Texas, ha presionado a ciudades como Austin y Dallas, para que colaboren con las labores del ICE.