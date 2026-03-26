Seis migrantes de Guatemala fueron reportados ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por parte de una ciudadana de Estados Unidos quien los contrató pero buscó una forma para no pagarles.

“Nos cayó la pinche ley, valió madre, nos rodearon, nos rodearon” Trabajador en Estados Unidos

En un video se escucha narrar la llegada de los agentes de ICE y hacer los arrestos en el marco de la agenda de deportaciones del gobierno de Donald Trump.

Mujer de Estados Unidos recurre al ICE para deshacerse de migrantes que repararon su casa

Los hechos habrían ocurrido el 23 de marzo en la cuadra 700 de la calle Bayly en Cambridge, condado de Dorchester, Maryland, Estados Unidos.

La mujer habría evitado de esa manera pagar 10 mil dólares por el trabajo de tres días a los seis migrantes.

Los trabajadores acusaron que la mujer se esperó a que la obra estuviera terminada para llamar a ICE y denunciar a los seis trabajadores.

Los seis trabajadores son considerados rooferos, es decir, trabajadores especializados en instalación, reparación y mantenimiento de techos de casas.

Graban redada del ICE en Maryland contra trabajadores

La noticia se dio a conocer gracias a un usuario de redes sociales de nombre Bryan Polanco quien grabó los hechos aunque no está claro si él pertenecía al grupo de trabajadores.

El hombre no solo narró el trabajo que estaban haciendo los trabajadores y las acciones de la mujer sino todo el proceso de detención, la forma en que fueron bajados de la obra y subidos a camionetas para llevarlos a un centro de deportación.

El mismo Bryan Polanco prometió ayudar a entregar la camioneta y herramientas a las familias de los migrantes.

El hombre, quien seria ciudadano estadounidense de origen hispano, se quejó abiertamente de que el ICE este haciendo operativos contra la gente trabajadora y no contra los criminales.