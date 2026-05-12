La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ya investiga la muerte de tres migrantes mexicanos que fueron hallados sin vida en un vagón de ferrocarril en Laredo, Texas, en Estados Unidos.

Lo anterior, luego de que autoridades locales confirmaran hasta el momento que tres de los migrantes encontrados son de nacionalidad mexicana, mientras que las identidades de las otras tres personas aún permanecen bajo análisis pericial.

SRE dará acompañamiento a familias de migrantes mexicanos que murieron en ferrocarril en Laredo

En un comunicado, la SRE manifestó que inició una investigación tras el hallazgo de tres migrantes mexicanos muertos dentro de una caja de ferrocarril en Laredo, Texas.

Las autoridades mexicanas buscan esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de tres migrantes mexicanos y asegurar que se respeten íntegramente los derechos de las víctimas.

Ferrocarril (imagen de referencia) (Especial)

A través de la oficina consular en Texas, la SRE mantiene un diálogo constante y fluido con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, para monitorear los hallazgos de los análisis forenses.

El objetivo primordial de esta colaboración es obtener datos precisos que ayuden a obtener información de lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades legales.

Principalmente, se busca determinar cómo fue que los migrantes terminaron al interior de la caja de ferrocarril, indagando el origen de estos vagones.

Personal de protección sostendrá comunicación con las familias de los tres migrantes que murieron, con el fin de brindar asistencia consular y legal, así como analizar la eventual repatriación de sus restos a México.