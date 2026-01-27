La remoción de Gregory Bovino del mando de la Patrulla Fronteriza marca un giro en la estrategia migratoria de Estados Unidos.

Tras las críticas por el uso excesivo de fuerza en Minnesota, su lugar será ocupado por Tom Homan, ex director interino de ICE y figura cercana al presidente Donald Trump.

¿Por qué Gregory Bovino fue removido del mando de la Patrulla Fronteriza?

Se dio a conocer la remoción del mando de Gregory Bovino de la Patrulla Fronteriza, siendo conocido por sus operaciones agresivas de deportación en ciudades como Minneapolis, Chicago y Los Ángeles durante el 2025 y 2026.

La remoción de Gregory Bovino como comandante general de la Patrulla Fronteriza llega tras los dos tiroteos ocurridos en Minnesota que incluyen la muerte de Alex Pretti, lo cual produjo protestas masivas por el uso excesivo de fuerza de los agentes federales.

Y es que Bovino se hizo controvertido por su estilo agresivo y su participación directa con la Patrulla Fronteriza en incidentes incluyen el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes.

Gregory Bovino, es removido como comandante de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos (Angelina Katsanis / AP Photo / AP)

Gregory Bovino regresa a su puesto anterior; su lugar será tomado por Tom Homan

Gregory Bovino fue removido como comandante general de la Patrulla Fronteriza, en su lugar quedará Tom Homan, ex director interino de ICE y actual “border czar” designado por el presidente Trump; él asumirá el control directo de las operaciones de inmigración en Minnesota, especialmente en Minneapolis.

Homan reportará directamente a Donald Trump y se sabe que él prioriza a los “criminales y personas con órdenes finales de deportación”.

Hasta el momento la DHS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y la Casa Blanca no han emitido comentarios oficiales sobre la remoción de Gregory Bovino y la selección de Homan como nuevo comandante de la Patrulla Fronteriza.