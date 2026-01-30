Lady Gaga se suma a la lista de celebridades que han expresado su rechazo por las acciones ejercidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Lady Gaga, de 39 años de edad, pausó su concierto en Tokio, Japón, para dar un discurso en contra de ICE y la política migratoria de Estados Unidos.
“Quiero tomarme un segundo para hablar de algo que es extremadamente importante para mí”, dijo y enseguida aclaró que el tema compete a gente de todo el mundo, pero especialmente a la de su país donde ICE ha desatado el pánico.
“En un par de días regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias, en todo Estados Unidos, que están siendo atacadas sin piedad por ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos. También pienso en Minnesota y en todos los que viven en casa con tanto miedo y buscan respuestas sobre qué debemos hacer cuando comunidades enteras están perdiendo su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros”Lady Gaga
Por lo que pidió a sus fans de Tokio, tocarse el corazón ante la situación actual.
El discurso llega tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que fue asesinado a tiros por un agente de ICE en Minneapolis, Minnesota.
“Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad”: Lady Gaga sobre ICE
Visiblemente consternada, Lady Gaga dedicó su tema “Come to Mama” a todos los que están sufriendo a causa de ICE.
Así como a todo aquel que esté sufriendo o se encuentre en una situación difícil y cerca el final.
Tras caer en cuenta del peso de sus palabras, Lady Gaga reprobó que la gente buena tenga que luchar tanto y arriesgar su vida para tener bienestar y respeto, por lo que hizo una petición:
“Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad”.Lady Gaga
Y finalmente, deseó que sus palabras sean escuchadas por agentes de ICE, pero sobre todo por el líder.
“Espero que nos escuchen mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan compasión de todos en nuestro país. En un momento en el que no parece fácil tener esperanza, son mi comunidad, mis amigos y mi familia quienes me sostienen”.Lady Gaga