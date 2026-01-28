El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) formará parte del cuerpo de seguridad que vigilará los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, Italia.

La participación del ICE será a través de su agencia de investigación de seguridad nacional y, aunque no realizarán operativos migratorios en Italia, su intervención ha generado polémica.

Muere migrante mexicano en custodia de ICE (Eric Thayer / AP)

Matteo Piantedosi, ministro del interior de Italia, se reunió con el embajador de Estados Unidos en el país europeo para acordar la participación de agentes de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán.

De acuerdo con la información, el ICE ayudará en las cuestiones de investigación y no en la operación, además de que solo estarán en las oficinas diplomáticas de Estados Unidos y no en territorio italiano.

Asimismo, el Ministerio de Italia aclaró que los agentes de ICE no tendrán autoridad y su función será “consultar sus propias bases de datos y brindar apoyo a los demás actores involucrados”.

ICE vigilará los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia y genera polémica (Captura de pantalla)

Pese a las aclaraciones, la participación de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia ha generado gran polémica e inconformidad entre los actores políticos del país europeo.

Grupos parlamentarios de oposición en Italia han expresado su preocupación sobre la presencia de ICE en territorio italiano, más con hechos violentos que han ocurrido en Estados Unidos las últimas semanas.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, señaló que las autoridades “no necesitan a ICE” para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno y reiteró que los agentes “no son bienvenidos” en la demarcación.