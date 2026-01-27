Te contamos quién es Megan Stalter, comediante de Estados Unidos.

Una de las comediante más virales en redes sociales hoy en día es Megan Stalter.

¿Quién es Megan Stalter?

Megan Marie Stalter, conocida como Megan Stalter, es una comediante y actriz estadounidense.

El papel más famoso de Megan Stalter es el de Kayla en la serie Hacks.

Megan Stalter, comediante (Meg Stalter / Facebook)

¿Cuántos años tiene Megan Stalter?

En la actualidad, Megan Stalter tiene 35 años de edad. Nació el 15 de septiembre de 1990 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa Megan Stalter?

Megan Stalter tiene una relación amorosa con Maddie Allen. La pareja se conoció en una aplicación de citas.

En junio 2025, Megan Stalter reveló que se identificaba como una persona bisexual.

Megan Stalter, comediante (Meg Stalter / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Megan Stalter?

Por su fecha de nacimiento, Megan Stalter es del signo zodiacal Virgo.

Megan Stalter, comediante (Meg Stalter / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Megan Stalter?

Megan Stalter no tiene hijos.

Megan Stalter, comediante (Meg Stalter / Facebook)

¿Qué estudió Megan Stalter?

Se sabe que Megan Stalter asistió al Sinclair Community College y a la Universidad Estatal Wright para estudiar actuación.

Megan Stalter, comediante (Meg Stalter / Facebook)

¿En qué ha trabajado Megan Stalter?

La carrera profesional de Megan Stalter comenzó en la improvisación.

Para 2018, Stalter comenzaría a subir videos en la red, lo que sería posteriormente “The Megan Stalter Show”.

Un año después, Megan Stalter se mudó a Nueva York, lugar en el que conocería la comedia alternativa.

El éxito para Megan Stalter llegó durante la pandemia por Covid-19, ya que comenzaría a subir videos de comedia en redes sociales.

La series y películas más famosas en las que ha actuado Megan Stalter son:

Pequeña Miss Ohio (2020)

Star-Crossed: La Película (2021)

Tooning Out the News (2020-2021)

Hacks (2021- actual)

A veces pienso en morir (2023)

Cora Bora (2023)

Problemista (2023)

Primera vez como directora (2023)

Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain (2023)

Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain (2023) Una Navidad sin sentido con Sabrina Carpenter (2024)

Demasiado (Too Much) (2025)

#1 Happy Family USA (2025)