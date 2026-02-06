Bajo la amenaza de imponerle fuertes sanciones económicas, la Unión Europea lanzó un ultimátum a TikTok, pues advirtió que la popular plataforma de videos implica graves riesgos de adicción.

Debido a ello, el bloque europeo emplazó a la empresa propietaria y operadora de TikTok a cambiar su “diseño adictivo”, o hacer frente a las multas que se contemplan en la ley.

Unión Europea lanza ultimátum a TikTok; advierte fuerte multa

En 2024, la Comisión Europea inició una investigación sobre los posibles riesgos de TikTok. En los resultados preliminares se determinó que el uso de la plataforma puede generar impactos negativos.

TikTok (AP / AP)

Al respecto, el organismo reportó que el diseño y dinámica de la aplicación implican un alto riesgo de adicción, en especial para los usuarios menores de edad y adultos en situación vulnerable.

Además, la comisión detectó que la empresa propietaria de TikTok no estaba tomando medidas efectivas para erradicar los problemas, por lo que ahora la Unión Europea lanzó un ultimátum.

Sobre ello, el portavoz de la comisión, Thomas Regnier, refirió que al no atender las regulaciones, se procederá con la imposición de una cuantiosa multa si no se cambia el diseño de la aplicación.

En específico, se reporta que si no se realizan las modificaciones necesarias, la Unión Europea aplicaría una sanción económica del 6% de la facturación anual total mundial de TikTok.

De la misma forma, las autoridades indicaron que los cambios que deben concretarse son la eliminación del “desplazamiento infinito” e implementar “descansos frente a la pantalla” que sean efectivos.

TikTok responde a ultimátum de la Unión Europea

Ante el ultimátum que la Unión Europea lanzó con el fin de solicitar cambios en su diseño y sistema de uso, TikTok respondió de forma negativa al rechazar los señalamientos sobre el riesgo de adicción.

Por medio de un comunicado, un portavoz de la empresa negó las conclusiones de la comisión, pues sostuvo que “presentan una descripción categóricamente falsa y totalmente sin fundamento”.

Aplicación TikTok (AP)

En ese sentido, el vocero indicó que recurrirán a todas las medidas que sean necesarias para impugnar las conclusiones, mismas que se anunciarán luego de que TikTok revise a detalle el estudio.

Cabe destacar que como parte del proceso judicial, ahora la empresa tendrá la oportunidad de acceder a las conclusiones de la Unión Europea con el fin de que pueda sustentar su defensa.