La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Roberto Velasco, informó que da seguimiento al terremoto en Venezuela y adelantó que no hay reportes de mexicanos afectados de momento.

“Hasta la fecha, no hay informes de compatriotas afectados” SRE

A través de un comunicado, la SRE expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó los daños causados por el terremoto de magnitud 7.1, registrado el 24 de junio de 2026.

SRE sobre Venezuela (SRE)

SRE pone a disposición número de emergencia por terremoto en Venezuela

En su mensaje, la SRE también señaló que la embajada en Venezuela se encuentra atenta al desarrollo de la situación que provocó daños a viviendas, derrumbe de estructuras y generación de escombros.

Agregó que, en caso de que algún mexicano requiera asistencia o protección consular en Venezuela, podrá llamar al número de emergencia de la representación +58 412 2524675.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades venezolanas no han dado una cifra oficial sobre personas heridas o afectadas por el fuerte terremoto que sorprendió a la población.

Sin embargo, se sabe que el movimiento telúrico provocó fallas en líneas telefónicas y de electricidad, situación que ha dificultado contactar a personas en el país.

Impactantes imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (AFP / AFP)

Terremotos provocan daños en Venezuela

Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio por la tarde, con menos de un minuto de diferencia:

El primero, de magnitud 7.1, tuvo su epicentro en el estado Carabobo, a unos 20 km de Caracas

Un segundo, aún más fuerte, apenas 39 segundos después, tuvo una magnitud de 7.5