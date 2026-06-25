Lucas Trejo es un futbolista argentino que se ha hecho tendencia después de que, a través de sus redes sociales solicitara ayuda para localizar a su esposa e hijos después de que estos desaparecieran tras los sismos ocurridos en Venezuela, por lo que te damos detalles de quién es él como:

¿Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

¿Qué edad tiene Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

¿Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

¿Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela tiene hijos?

¿Qué estudió Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

¿En qué trabajó Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela (@lucastrejo_lt / Instagram )

¿Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

Lucas Federico Trejo es un futbolista profesional argentino nacido en la provincia de Córdoba que se desempeña como defensor central marcador central zurdo.

A lo largo de su carrera ha jugado en equipos de diversos países como Grecia, Estados Unidos, Colombia, México, Perú y, principalmente, Venezuela.

En el fútbol venezolano ha vestido camisetas de varios clubes importantes y actualmente milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, Segunda División de Venezuela.

Su nombre trascendió con fuerza a nivel internacional debido al desesperado pedido de ayuda que realizó en sus redes sociales tras perder el contacto con su familia debido al colapso de su edificio residencial provocado por los fuertes sismos en Venezuela que hizo que Delcy Rodríguez declarara estado de emergencia en el país.

Lucas Trejo busca a su familia tras terremotos en Venezuela (@lucastrejo_lt / Instagram )

¿Qué edad tiene Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

Lucas Trejo nació el 29 de diciembre de 1987 en Córdoba, Argentina, por lo que actualmente tiene 38 años de edad.

Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela (@lucastrejo_lt / Instagram )

¿Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela tiene esposa?

Sí, el defensor argentino está casado con Yanina Maranella con quien tras los sismos registrados en Venezuela y el derrumbe del edificio en Playa Grande, La Guaira, Trejo perdió comunicación con ella y emprendió una búsqueda desesperada para localizarla junto con sus hijos.

Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela (@lucastrejo_lt / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

Al haber nacido el 29 de diciembre de 1987, Lucas Trejo pertenece al signo de Capricornio, asociado tradicionalmente con la disciplina, la perseverancia y la responsabilidad.

¿Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela tiene hijos?

Sí, Lucas Trejo es padre de dos hijos pequeños Aarón y Ainhoa Trejo Maranella quienes, de acuerdo con la información difundida, tras la tragedia en Venezuela ambos se encontraban junto a su madre cuando ocurrió el derrumbe del inmueble en el que estaban hospedados.

Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos de Venezuela

¿Qué estudió Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

Hasta el momento no existe información pública confirmada sobre estudios universitarios o una formación académica específica realizada por Lucas Trejo.

La mayor parte de su vida ha estado enfocada en el fútbol profesional desde temprana edad, desarrollando una extensa carrera internacional.

Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos de Venezuela

¿En qué trabajó Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela?

El trabajo principal y profesión de Lucas Trejo ha sido ser futbolista profesional, una actividad que inició formalmente en Europa y que mantiene hasta el día de hoy.

Lucas Trejo comenzó en divisiones inferiores en España como el L’Escala, y jugó en Grecia en Atromitos y préstamos,

Ha trabajado para una gran cantidad de instituciones deportivas en su trayectoria como:

Grecia: Atromitos FC, Ethnikos Asteras y Egaleo.

Argentina: Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto de Córdoba.

Estados Unidos: Jacksonville Armada.

Colombia: Atlético Huila.

México: Zacatepec.

Perú: Deportivo Municipal.

Venezuela: Monagas SC en donde se coronó campeón en 2017; Deportivo Táchira, Zamora FC; Nueva Esparta FC, Portuguesa FC y su club actual: el Club Sport Marítimo de La Guaira.