Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela este 24 de junio de 2026, causando graves daños en Caracas y La Guaira, entre las víctimas se reportan decenas de desaparecidos, incluyendo la familia del defensor argentino Lucas Trejo.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor” Lucas Trejo

El futbolista de 38 años, quien juega para el Club Sport Marítimo de La Guaira, se encontraba en Caracas cuando ocurrieron los terremotos; ante este desastre, Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia en Venezuela.

Desesperado, Lucas Trejo compartió en redes sociales una foto de su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa, pidiendo ayuda para localizarlos tras los terremotos que sacudieron a Venezuela.

Lucas Trejo busca a su familia tras terremotos en Venezuela (@lucastrejo_lt / Instagram )

Lucas Trejo pide ayuda en redes para localizar a su familia tras terremotos en Venezuela

Según reportes, el edificio Cumanagotto colapsó por completo en la zona costera de Playa Grande, Venezuela siendo una de las áreas más afectadas por los sismos.

De acuerdo c on Lucas Trejo, exjugador de equipos como Monagas y Deportivo Táchira, suplicó ayuda para localizar a su esposa y a sus dos hijos a través de sus historias de Instagram: “Quiero creer que no estaban ahí”.

Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela (@lucastrejo_lt / Instagram )

Las autoridades han declarado estado de emergencia en La Guaira y Caracas, Venezuela y hasta el momento, se reportan más de 160 fallecidos, cientos de heridos y miles de desaparecidos en todo el país, con labores de rescate en curso bajo escombros; países como México han ofrecido ayuda humanitaria.

La situación de Lucas Trejo ha conmovido a la comunidad futbolística y a miles de usuarios en redes, que comparten el mensaje en busca de información sobre su familia.

Mientras continúan las réplicas y las tareas de salvamento, la incertidumbre persiste para cientos de familias afectadas por esta tragedia sísmica, la más fuerte en Venezuela en décadas.