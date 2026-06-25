Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, declaró estado de emergencia tras los fuertes sismos registrados en ese país la tarde del miércoles 24 de junio de 2026.

“Estamos en este momento activando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra constitución”. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela,

Rodríguez designó a varios funcionarios para conformar el estado mayor de emergencia, entre ellos Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial, de Obras Públicas, Área Social y Economía.

En su mensaje dirigido a la ciudadanía, la presidenta pidió a los venezolanos desalojar aquellos edificios que presentaron daños durante el terremoto, a fin de evitar nuevas tragedias.

Aeropuerto de Caracas, Metro y escuelas cierran por terremotos en Venezuela

Durante la tarde del miércoles 24 de junio, dos terremotos consecutivos causaron daños y pánico en Venezuela; el primero, de magnitud 7.1, y un segundo de magnitud de 7.5.

De acuerdo con Delcy Rodríguez, el fuerte movimiento telúrico causó graves daños al Aeropuerto de Caracas, por lo que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Asimismo, indicó que los siguientes servicios estarán cerrados con motivo de la contingencia:

Escuelas: No habrá clases en los siguientes días

Metro y Ferrocarril: Estaciones no abrirán por seguridad

Sismo (Especial)

La prioridad es salvar vidas, asegura Delcy Rodríguez

Sobre la situación ocurrida, Delcy Rodríguez explicó que, en cuanto se registraron los movimientos, se desplegaron elementos de Protección Civil para las labores de rescate en Venezuela.

En su mensaje, reconoció que las principales ciudades afectadas fueron:

Caracas

Miranda

La Guaira

Aragua

Carabobo

Falcón

Agregó que por ahora la prioridad será salvar el mayor número de vidas posible, para luego dar inicio a una etapa de reconstrucción de viviendas y recuperación de infraestructura .