La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que el país enfrenta una situación de emergencia tras dos fuertes sismos de magnitud 7.1 y 7.5 registrados recientemente.

Durante un mensaje a la nación, Rodríguez informó que los movimientos telúricos provocaron daños en infraestructura, comunicaciones y diversos servicios, aunque no precisó una cifra oficial de víctimas.

Las autoridades venezolanas también reportaron al menos 20 réplicas de los terremotos, mientras equipos de emergencia continúan evaluando afectaciones y coordinando labores de atención.

Aeropuerto cerrado y labores de rescate continúan en Venezuela

Delcy Rodríguez informó que el principal aeropuerto de Venezuela permanece cerrado debido a graves daños estructurales ocasionados por los terremotos registrados durante las últimas horas.

Acompañada por Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, la mandataria señaló que Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón figuran entre los estados más afectados.

imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (Especial)

La funcionaria reiteró que las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y pidió a la población permanecer en sitios seguros.

Decenas de rescatistas trabajan entre edificios colapsados y estructuras dañadas para localizar posibles sobrevivientes y atender reportes de distintas comunidades afectadas.

Las tareas de búsqueda continúan mientras especialistas inspeccionan inmuebles, carreteras y sistemas de comunicación para determinar la magnitud total de los daños.

Por su parte, el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos relacionados con los movimientos telúricos registrados en el centro del país.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran edificios residenciales derrumbados, viviendas con grietas severas y ciudadanos removiendo escombros en busca de familiares desaparecidos.