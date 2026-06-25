Estados Unidos emitió alerta de tsunami en el Caribe tras el fuerte sismo de magnitud 7.1 en Venezuela ocurrido este miércoles 24 de junio.

Mediante el Sistema de Alerta de Tsunamis, se dio el aviso a las 6:40 p.m. hora local para Venezuela, Aruba y Bonaite, así como avisos preventivos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Estados Unidos alerta de tsunami en el Caribe tras fuerte sismo en Venezuela

Autoridades estadounidenses emitieron alerta de tsunami tras el fuerte sismo de Venezuela que ocurrió a las 6:04 p.m, hora local, sacudiendo la costa central.

El sismo se registró al noroeste de Montalbán y se sintió en gran parte del país, reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Alerta de tsunami en el Caribe tras fuerte sismo en Venezuela (Especial )

Su epicentro se sitúo a unos 300 kilómetros del este de Caracas en el municipio de Montalbán, estado Carabobo.

La UGS calificó al sismo de Venezuela de “superficial” al tener una profundidad de 13.2 kilómetros.

Además de que informó que una réplica casi inmediata al primer sismo fue de magnitud 7.5 cerca del municipio de Yumare.

Pese a que todavía se desconoce la gravedad de los daños, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de cómo se vivió el sismo en Caracas.

La capital de Venezuela presenta edificios derrumbados; asimismo, se detalló que hubo evacuación de edificios donde la población salió a las calles para resguardarse ante el fuerte movimiento telúrico.