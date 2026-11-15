El periodista Eduardo Flores Salado fue asesinado en el municipio de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. Su cuerpo fue hallado durante la noche del sábado 14 de noviembre de 2026 en la zona suburbana del puerto.

Tras darse a conocer la muerte de Eduardo Flores Salado, la Fiscalía de Guerrero dio inicio a las investigaciones formales correspondientes, a través de diversas corporaciones policiacas.

Eduardo Flores Salado (Especial)

Cuerpo de Eduardo Flores Salado fue hallado durante la noche del sábado

La localización del cuerpo de Eduardo Flores Salado se registró en la colonia Canuto Nogueda, situada frente al poblado de La Sabana, en Acapulco, Guerrero.

Alrededor de las 9:00 p.m., las autoridades recibieron un reporte sobre la presencia de una persona sin vida en la zona, por lo que elementos de distintas fuerzas de seguridad se movilizaron de inmediato al lugar.

En el sitio, los agentes hallaron el cuerpo de Eduardo Flores Salado; aunque en un primer momento solo se le señaló como un hombre de cabello largo y rizado, el cual vestía una playera negra.

Los primeros reportes oficiales indicaron que el periodista habría sido asesinado por estrangulamiento; debido a que presentaba una lesión visible en el área del cuello.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde sus familiares acudieron y confirmaron que se trataba del reportero Eduardo Flores Salado.

Muerte Eduardo Flores Salado (Federación de Periodistas de Acapulco)

La Fiscalía de Guerrero ya inició la investigación por el asesinato de Eduardo Flores Salado

Ante la confirmación del asesinato de Eduardo Flores Salado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero dio inicio a una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio del periodista.

La Fiscalía señaló que comenzaron las diligencias desde el momento en que tuvo conocimiento del asesinato de Eduardo Flores Salado el 14 de noviembre.

A través del personal de la Policía Investigadora Ministerial y de servicios periciales, quienes hacen las diligencias de campo para esclarecer el caso.

Asimismo, la Fiscalía aseguró que mantendrá los trabajos indagatorios para determinar con exactitud las circunstancias en las que ocurrió el crimen e identificar a quien o quienes resulten responsables.