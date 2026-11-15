Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, deseó éxito a la presidenta Claudia Sheinbaum en su viaje a China para participar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

“Queremos enviar nuestra felicitación y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y desearle parabienes en su próxima visita a China para que siga representando con dignidad, decoro y temple a nuestra nación… le deseamos éxito, presidenta, que seguro lo tendrá, la esperamos de regreso con buenas noticias” Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena

La presidenta partió rumbo a China la madrugada de este domingo 15 de noviembre rumbo a Shenzhen donde se llevará a cabo la APEC 2026 y donde México recibirá la estafeta para APEC 2028.

Claudia Sheinbaum contempla estar fuera de México del 15 al 20 de noviembre. Las actividades que realizará en el marco de la APEC 2026 son del 17 al 19 de noviembre.

Diputados de Morena envían buenas vibras a Sheinbaum en su viaje a China

Ricardo Monreal, a nombre de los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) enviaron sus buenas vibras a la ´presidenta y que regrese con grandes noticias.

“Queremos, presidenta, que la acompañe la buena vibra de la mayoría de los mexicanos y mexicanas…”, dijo en un video publicado este mismo domingo 15 de noviembre.

El titular de la Jucopo envió el mensaje a Claudia Sheinbaum a nombre de la mayoría legislativa y a nombre de los mexicanos y mexicanas que representan en el país.

¡Excelente domingo! Desde la Cámara de @Mx_Diputados, quienes conformamos la mayoría legislativa expresamos nuestro respaldo y los mejores deseos a la Presidenta @Claudiashein en su participación en la APEC 2026. ¡Mucho éxito en esta encomienda por México! pic.twitter.com/HXoFpccEnN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 15, 2026

Claudia Sheinbaum parte a China con la siguiente agenda

Claudia Sheinbaum partió este domingo a China para la APEC 2026. En un video dijo que participará en el Foro de la de la APEC, también tiene agendadas reuniones con empresarios y una reunión de gabinetes con otros países.

La mandataria anunció que se conectará a la mañanera desde China, la cual estará a cargo de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Durante su estancia en China tendrá reuniones bilaterales con los mandatarios de China, Canadá, Australia y Vietnam.

Quedó descartado un encuentro con Donald Trump en Estados Unidos pues se dio preferencia a un posterior encuentro en territorio estadounidense.