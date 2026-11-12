La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que no contempla una reunión con Donald Trump en el marco del APEC 2026 en China.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, una posible reunión con su homólogo estadounidense se realizaría en una propiedad de Donald Trump, durante la reunión del G20.

“No, en China no. Probablemente nos reunamos en...la reunión del G20” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum no se reunirá con Trump en China; aclara que hay comunicación constante

Claudia Sheinbaum resaltó que no tiene planeada sostener una reunión bilateral con Donald Trump en Shenzhen, China.

Sin embargo, no estaría cerrada a una reunión con el presidente estadounidense en China y “buscaríamos si se da la oportunidad”.

Además señaló que se ha compartido que Donald Trump sí asistirá al APEC 2026 aunque corresponde a la Casa Blanca informar sobre su participación.

Asimismo, resaltó que México y Estados Unidos mantienen conversaciones permanentes en materia comercial, por lo que una reunión bilateral con Donald Trump podría esperar.

“De todas maneras hay conversaciones permanentes en materia comercial” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum y Trump podrían reunirse en diciembre en el marco del G20

Claudia Sheinbaum descartó que se tenga pactada una reunión con Donald Trump en China, en el marco del APEC 2026.

Sin embargo, aclaró que “una reunión con él en todo caso sería en Estado Unidos”, durante la reunión del G20 que se llevará a cabo el 14 y 15 de diciembre de 2026.

Cabe señalar que la reunión del G20 no se llevará a cabo en Mar-A-Lago, sino en el resort Trump National Doral Miami en Florida, Estados Unidos.