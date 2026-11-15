Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, despegó desde un vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hacia la Cumbre APEC 2026 en China, durante las primeras horas de este domingo 15 de noviembre de 2026.

En esta importante Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, la presidenta de México, se espera que se reúna con su homólogo, Xi Jinping.

El arribo de la presidenta Sheinbaum al AICM, ocurrió poco después de las 23:00 horas del sábado, pasó a la sala 23, sin transitar por el filtro de salida internacional y aprovechó el momento de su visita para tomarse una foto con la tripulación que la llevaría hasta China.

Mientras que su vuelo con escala a Tijuana, Baja California, partió a las 00:35 horas de este domingo 15 de noviembre, después seguirá hasta China.

¿Cómo será el vuelo de Claudia Sheinbaum hasta China?

Después de que la presidenta tomó su vuelo comercial con escala a Tijuana, según el itinerario reportado por N+, se esperaba que a las 2:10 horas de este domingo 15 de noviembre, tiempo local llegara a Baja California.

Para después continuar con su vuelo hacia China y arribar al distrito urbano de Bao’an, Shenzhen este mismo domingo pero en la noche (en horario centro de México y para China la mañana del lunes).



