Gabito Ballesteros reapareció en redes sociales después de recuperar su libertad tras ser arrestado en Querétaro, donde fue detenido tras la suspensión de su concierto en la Feria Internacional Ganadera.

“Gracias a todos por sus mensajes, a mi familia, mis niñas que siempre me apoyan y a todos mis amigos. ¡Los amo! Todo al cien gaD” Gabito Ballesteros

A través de una historia de Instagram, Gabito Ballesteros escribió una publicación con su canción El Sereno, en donde agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante las horas que permaneció bajo resguardo de las autoridades.

El mensaje de Gabito Ballesteros tras su detención en Querétaro (@gabitoballesteros / Instagram)

Gabito Ballesteros sí se presentó en Nextlalpan tras quedar libre

Pese a la polémica en Querétaro, Gabito Ballesteros no canceló su compromiso en el Estado de México y se presentó la noche del sábado 14 de noviembre en la Feria Internacional de la Mezclilla 2026, en Nextlalpan.

Su espectáculo se extendió hasta los primeros minutos del domingo 15 de noviembre, donde nuevamente interpretó narcocorridos ante sus seguidores.

El espectáculo de Gabito Ballesteros también fue confirmado previamente por el ayuntamiento de Nextlalpan en sus redes sociales, quienes no mencionaron la detención pero sí destacaron que duraría hora y media.

La presentación de Gabito Ballesteros ocurrió después de que el cantante recuperara su libertad a las 21:18 horas del sábado, luego de permanecer alrededor de 17 horas bajo resguardo de las autoridades.

El mensaje de Gabito Ballesteros tras su detención en Querétaro (@gabitoballesteros / Instagram)

La controversia de Gabito Ballesteros comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando su concierto en el Teatro del Pueblo de Querétaro fue suspendido por la interpretación de canciones que las autoridades consideraron contrarias a las restricciones vigentes.

Posteriormente, el equipo de representación de Gabito Ballesteros ofreció una disculpa pública y reconoció que lo sucedido fue un “error de criterio”. Por su parte, la defensa sostuvo que la detención no estuvo relacionada con una imputación por apología del delito.